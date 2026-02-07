Questa mattina si gioca un’altra partita importante nel curling alle Olimpiadi 2026. L’Italia sfida la Norvegia in un match che potrebbe decidere il passaggio alla semifinale. I giocatori sono pronti, le tensioni si sentono già sul ghiaccio. Seguiremo passo passo l’andamento della sfida e vi aggiorneremo in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Norvegia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio per un altro scontro diretto per la semifinale. Il cammino dei campioni olimpici uscenti è iniziato nel secondo giorno di gare con una convincente vittoria contro la Corea del Sud (8-4) prima di subire una pesante sconfitta contro il Canada, che ha interrotto la striscia di imbattibilità degli azzurri per 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale

Approfondimenti su Italia Norvegia

Oggi si gioca un’altra partita decisiva tra Italia e Norvegia nel torneo di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Norvegia

Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinale; Stefania Constantini e Amos Mosaner a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le partite di curling; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG.

LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingProsegue senza soluzione di continuità il programma del Round Robin valido per le gare di curling, specialità doppio misto, alle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook

Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com