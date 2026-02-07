LIVE Italia-Norvegia curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | altro match fondamentale verso la semifinale
Questa mattina si gioca un’altra partita importante nel curling alle Olimpiadi 2026. L’Italia sfida la Norvegia in un match che potrebbe decidere il passaggio alla semifinale. I giocatori sono pronti, le tensioni si sentono già sul ghiaccio. Seguiremo passo passo l’andamento della sfida e vi aggiorneremo in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Norvegia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio per un altro scontro diretto per la semifinale. Il cammino dei campioni olimpici uscenti è iniziato nel secondo giorno di gare con una convincente vittoria contro la Corea del Sud (8-4) prima di subire una pesante sconfitta contro il Canada, che ha interrotto la striscia di imbattibilità degli azzurri per 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Italia Norvegia
LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinale
Oggi si gioca un’altra partita decisiva tra Italia e Norvegia nel torneo di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.
LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: match spartiacque verso la semifinale
Alle Olimpiadi di Pechino si gioca una partita importante nel curling misto.
Ultime notizie su Italia Norvegia
Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinale; Stefania Constantini e Amos Mosaner a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le partite di curling; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG.
LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro scontro diretto per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingProsegue senza soluzione di continuità il programma del Round Robin valido per le gare di curling, specialità doppio misto, alle Olimpiadi di Milano ... oasport.it
MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook
Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.