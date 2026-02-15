LIVE Italia-Norvegia 5-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | pareggio scandinavo ma l’hammer adesso è azzurro

L’Italia e la Norvegia hanno pareggiato 5-5 nel match di curling alle Olimpiadi, dopo un’ultima fase combattuta. La squadra scandinava ha commesso un errore importante negli ultimi end, permettendo agli azzurri di recuperare il punteggio e conquistare l’ultimo tiro decisivo. Ora, con l’hammer in mano, gli italiani cercano di sfruttare questa opportunità per avvicinarsi alla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 10.48 I norvegesi continuano la loro tattica; ancora una stone messa di guardia. 10.48 Bocciata singola di Mosaner sulla guardia norvegese appena posizionata. 10.47 Rimette la guardia al centro la Norvegia. Preciso il tiro di Sesaker. 10.46 Liberano ancora il centro gli azzurri. Arman leva la guardia centrale ancora presente. 10.45 Freeze di Ramsfjell sul sasso azzurro profondo in fondo alla casa. 10.44 Tenta la doppia bocciata sulle due guardie centrali Arman. Se ne va solo una delle due stone mirate dall'azzurro.