Finisce 1-1 tra Italia e Corea del Sud nel secondo end del match di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le squadre si sono alternate nel controllo della partita, senza riuscire a trovare un vantaggio netto. Gli azzurri si preparano ora alla prossima sfida contro il Canada, che seguirà alle 19 con la diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 TERZO END 10:26 Ci accontentiamo di un solo punto. La bocciata di promozione è troppo piena, e la stone esce dalla zona secondo punto. Italia-Corea del Sud 1-1. 10:24 Kim effettua una bocciata poco convinta. Punto italiano certo, ma c’è un piccolissimo spiraglio per siglarne quantomeno un secondo. Tocca a Constantini. 10:22 Ottima la doppia bocciata di Mosaner, che elimina due pericolosissime pietre avversarie. Un punto italiano prima dell’ultimo tiro. 10:20 Jeong si lascia ingolosire provando una bocciata multipla. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 1-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: pareggio azzurro nel secondo end

Questa mattina l’Italia ha iniziato la partita contro la Corea del Sud nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali del 2026.

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

