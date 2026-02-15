LIVE Italia-Norvegia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | sfida complicata per gli azzurri
L’Italia affronta la Norvegia nel curling maschile alle Olimpiadi per via di una sconfitta precedente che ha complicato il cammino degli azzurri. La partita si gioca questa sera alle 19.05 e promette di essere molto combattuta, con i norvegesi che puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Tra i giocatori italiani, c’è molta tensione, mentre i norvegesi si preparano a difendere il vantaggio accumulato nelle ultime partite. Mancano solo pochi minuti all’inizio del match, che si svolgerà sul ghiaccio di Pechino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 8.55 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match! 8.52 La Norvegia si trova al momento a pari merito dell’Italia nella classifica del round robin. Il quartetto scandinavo, dopo la sconfitta in apertura di torneo contro la Germania, ha centrato la vittoria contro due squadre abbordabili come la Cina e la Cechia. I norvegesi sembrano poter lottare per il passaggio del turno in semifinale, ma il team dello skip Ramsfjell deve ancora affrontare tante formazioni di altissimo livello, fra le quali proprio l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida delicata per gli azzurri
L’Italia gioca contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una sfida che mette alla prova la tenuta degli azzurri.
LIVE Italia-Norvegia 0-2, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizio complicato per gli azzurri
Questa sera gli azzurri hanno iniziato male il loro cammino alle Olimpiadi di curling 2026.
Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri
