LIVE Italia-Germania 0-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | i tedeschi non riescono a far punto due mani nulle di fila!

L’Italia e la Germania si affrontano senza segnare punti, perché i tedeschi non riescono a trovare il modo di mettere il primo pallino. La partita di curling alle Olimpiadi si gioca senza reti, e questa è la seconda mano di fila senza punti per la squadra tedesca. La sfida continua, mentre gli azzurri cercano di approfittare di ogni occasione per conquistare terreno. Puoi aggiornare la diretta cliccando qui, mentre le squadre si preparano alla prossima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 19.41 I tedeschi dopo l'errore di Mosaner, non bocciano più ma aggiungono una guardia. Sono 3 i sassi in protezione della casa ora. 19.40 Che errore di Mosaner! La sua guardia è troppo corta e non entra in gioco! Giocata da non da lui, ma che non compromette troppo l'end. 19.39 Ancora una bocciata della Germania. Levata sola una guardia azzurra. 19.39 Arman ripiazza la guardia appena tolta dai tedeschi. 19.38 Tentano la bocciata doppia per aprire il gioco i tedeschi, ma esce solo una guardia italiana.

