LIVE Italia-Danimarca Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre sul ghiaccio per l’orgoglio
L’Italia affronta la Danimarca nel curling femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, perché vuole ottenere una vittoria importante sul ghiaccio. Le azzurre si preparano con impegno, consapevoli che ogni colpo può fare la differenza. La partita si gioca oggi, mentre le atlete cercano di dimostrare il loro valore di fronte al pubblico di casa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Danimarca, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre sono partite a rilento in questo torneo, l’accesso ai quarti di finale sembra ormai compromesso, ma i match da giocare sono ancora tanti e le sfide più difficili sembrano alle spalle. L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con quattro sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it
