LIVE Italia-Danimarca Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre ancora a secco di vittorie sarà la volta buona?

L’Italia ha perso ancora oggi contro la Danimarca nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché le azzurre non sono riuscite a mettere a segno punti decisivi. La partita si svolge nel Palazzetto dello Sport, dove le atlete italiane cercano di conquistare la prima vittoria del torneo. La sfida in corso rappresenta un momento importante per le speranze di medaglia del team azzurro, che affronta una squadra danese determinata a confermare la sua forza. La tensione tra le giocatrici si percepisce chiaramente, mentre il punteggio rimane stretto e incerto.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Danimarca, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre sono partite a rilento in questo torneo, l'accesso ai quarti di finale sembra ormai compromesso, ma i match da giocare sono ancora tanti e le sfide più difficili sembrano alle spalle. L'Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con quattro sconfitte consecutive.