LIVE Italia-Danimarca 1-2 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | si sbloccano le azzurre!

L’Italia ha subito una sconfitta contro la Danimarca nel match di curling femminile alle Olimpiadi, a causa di alcune scelte tattiche sbagliate. Le azzurre hanno tentato di recuperare, ma le avversarie sono riuscite a mantenere il vantaggio fino al punteggio finale di 2-1. Durante la partita, Holetermann ha eseguito un tiro preciso che ha eliminato due pietre italiane, complicando la rimonta delle nostre atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Run ben eseguito da Holetermann, che boccia due sassi azzurri in casa. Il punto ora è danese. 14.48 Altra guardia al centro messa dalle azzurre. 14.48 Draw nella parte laterale della casa di Denise Dupont. Giocano dietro la propria guardia disinteressandosi delle stone azzurre al centro le danesi. 14.47 Cercano di creare densità al centro le azzurre. Ottimo draw sul bottone di Zardini Lacedelli. 14.46 Rispondono le danesi con una guardia laterale. 14.46 Guardia al centro di Zardini Lacedelli in apertura di end. QUARTO END 14.44 Ottima bocciata di Costantini che leva il sasso avversario più vicino alla casa e si prende il punto.