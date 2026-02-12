LIVE Italia-Corea del Sud 1-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre si sbloccano nel quinto end

Questa sera si è giocato il match di curling tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi. Le azzurre sono riuscite a segnare il loro primo punto solo nel quinto end, mentre la partita si è conclusa con un 1-3 a favore delle asiatiche. La squadra italiana fatica a trovare il ritmo e non riesce a mettere sotto pressione le avversarie, che hanno controllato bene le mosse sul ghiaccio. Ora le italiane devono concentrarsi per i prossimi incontri, sperando di migliorare la loro performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 20.41 Kim boccia le due guardie centrali italiane, ma resta lì con la battente. 20.39 Minji Kim al centro sulla prima rossa, spingendola contro rossa e gialla sulla T line ed apre leggermente la situazione in casa. Al momento l’Italia è prima e seconda. 20.37 Ottimo tiro di Mathis che va al centro della casa e mette anche la seconda stone a punto. 20.36 Bocciata per Kim che va sull’ultimo stone giocato da Lo Deserto promuovendola sulle gialle. La rossa resta in casa, in basso a destra. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 1-3, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre si sbloccano nel quinto end Approfondimenti su Italia Corea del Sud LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: un punto per le coreane nel secondo end Questa sera gli azzurri perdono 0-1 contro la Corea del Sud nella partita di qualificazione alle Olimpiadi. LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: partita per chiarire le ambizioni azzurre Questa mattina si gioca la partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Corea del Sud Argomenti discussi: Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG; LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in carica; Milano-Cortina, nel doppio misto di curling l'Italia supera la Corea del sud; Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata per le coreaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 19.51 Seol va al centro provando a mettere il ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta al debutto per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11.31: Questa sera azzurre in campo ... oasport.it COREA vs ITALIA Curling Femminile Tecnica, concentrazione e colpi millimetrici. Le Azzurre affrontano la Corea in una sfida intensa, dove precisione e strategia saranno decisive fino all’ultima stone Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook Seconda sessione del Dialogo Strategico Italia-Corea del Sud x.com

