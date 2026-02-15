LIVE Italia-Danimarca 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | comincia il match! Primo hammer per le danesi

L’Italia e la Danimarca pareggiano 0-0 nella partita di curling alle Olimpiadi, a causa di errori di entrambi i team nel primo end. La gara è iniziata con le danesi che hanno conquistato il primo hammer, portando avanti una strategia aggressiva. Nel frattempo, Zardini Lacedelli ha sbagliato una mossa importante, mentre le avversarie hanno risposto con un colpo simile. La partita procede con tensione e colpi di scena sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Altra bocciata di Zardini Lacedelli. Poi le danesi rispondono con lo stesso colpo. Si va verso una mano nulla. 14.06 Bocciata la stone in casa degli azzurri. Adesso a punto c'è un sasso danese. 14.05 Comincia con un draw in casa la partita di Zardini Lacedelli. PRIMO END 14.03 Manca davvero poco all'inizio del match, le squadre sono già sul ghiaccio in attesa della prima stone! 14.01 Le danesi sono sulla carta un team più abbordabile rispetto a quelli già affrontati. Dopo aver perso con Svezia e Canada il quartetto della skip Dupont ha battuto la Corea del Sud e il Giappone e si trova adesso con una perfetto equilibrio fra sconfitte e vittorie (2-2).