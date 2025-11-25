LIVE Italia-Danimarca 4-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | i danesi accorciano le distanze a metà gara

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 14:21 Si riprende dopo la consueta pausa di metà gara. SESTO END  14:15 Fortunatamente è buona questa doppia bocciata di Joel, ma non possiamo evitare i due punti dei nostri avversari. Italia-Danimarca 4-3 a metà gara. 14:13 Retornaz prova una difficile doppia bocciata, ma il pericolo dei tre punti danesi è dietro l’angolo. 14:11 Dobbiamo difenderci. Bocciata di Arman ad eliminare la guardia avversaria. C’è sempre un punto danese con altre due stone in casa, ed un sasso azzurro a rischio bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia danimarca 4 3 europei curling 2025 in diretta i danesi accorciano le distanze a met224 gara

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: i danesi accorciano le distanze a metà gara

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it

live italia danimarca 4LIVE Italia-Norvegia 9-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri, impeccabili, vittoria pesante al debutto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Danimarca 4