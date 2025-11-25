LIVE Italia-Danimarca 4-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | i danesi accorciano le distanze a metà gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 18.00 14:21 Si riprende dopo la consueta pausa di metà gara. SESTO END 14:15 Fortunatamente è buona questa doppia bocciata di Joel, ma non possiamo evitare i due punti dei nostri avversari. Italia-Danimarca 4-3 a metà gara. 14:13 Retornaz prova una difficile doppia bocciata, ma il pericolo dei tre punti danesi è dietro l’angolo. 14:11 Dobbiamo difenderci. Bocciata di Arman ad eliminare la guardia avversaria. C’è sempre un punto danese con altre due stone in casa, ed un sasso azzurro a rischio bocciata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Danimarca l’educazione finanziaria diventa materia obbligatoria. E in Italia? - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, le fasce playoff: 1) Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina 2) Galles, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia 3) Albania, Bosnia, Irlanda, Kosovo 4) Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania, Svezia Semifinali 1-4, 2-3, giovedì i sorteggi. Preghiamo in Vai su X
LIVE Italia-Danimarca, Europei curling 2025 in DIRETTA: prova di maturità per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it
LIVE Italia-Norvegia 9-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri, impeccabili, vittoria pesante al debutto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- oasport.it scrive