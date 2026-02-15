LIVE Italia-Cechia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | sfida delicata per gli azzurri

L’Italia gioca contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una sfida che mette alla prova la tenuta degli azzurri. La partita si svolge in un clima di grande attesa e i giocatori si preparano a dare il massimo sul ghiaccio. I nostri atleti affrontano un avversario agguerrito, deciso a portare a casa la vittoria. La tensione cresce mentre le squadre si sfidano in un match che promette emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quinta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L’Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium affronterà il quartetto ceco. La Cechia è ultima nel round robin con zero vittorie nelle quattro partite finora disputate. Il quartetto guidato dallo skip Klima non è riuscito ad imporsi nei primi match del torneo, anche a causa dell’alto livello degli avversari incontrati. Dopo una sfida testa a testa con gli Usa i cechi hanno perso nettamente contro i forti svizzeri, norvegesi e britannici. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera gli azzurri di curling hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca, vincendo con un punteggio di 8-2.

Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi.

LIVE: Italy vs Czechia - Curling - Winter Olympic Games 2026

