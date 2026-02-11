Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi. La prima partita si preannuncia difficile: affrontano la Svezia, una delle squadre più forti. Mancano pochi minuti all’inizio, e i tifosi sono già davanti ai teleschermi per seguire la prima sfida di questa avvincente rassegna olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita! 18.52 Si tornerà a giocare il curling più “tradizionale” sul ghiaccio di Cortina; il torneo misto infatti presenta alcune regole peculiari che non sono presenti nelle partite dei quartetti: le formazioni saranno innanzitutto composte da quattro uomini o quattro donne, le partite dureranno poi dieci end (e non otto come nel misto), all’interno dei quali ogni squadra ha a disposizione otto stone (e non sei). La differenza più grande è però tattica; nei quartetti non sono presenti le due stone già posizionate prima dell’inizio dell’end, il ghiaccio si presenta quindi completamente pulito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia il torneo maschile! Prima partita difficilissima per gli azzurri

Approfondimenti su Italia Svezia

L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una sfida difficile contro la Svezia.

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia inizia il suo percorso nel torneo di curling maschile affrontando la Svezia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Italia Svezia

Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinale; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di.

Quando Italia-Svezia di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mercoledì 11 febbraio e steamingOggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove ... oasport.it

LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 LA NUOVA CLASSIFICA DELL'ITALIA 16.01: Per il ... oasport.it

#MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com

Attesa e curiosità per il debutto olimpico dell’Italia contro la Svezia a Milano. - facebook.com facebook