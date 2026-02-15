LIVE Italia-Cechia 6-3 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | azzurri in controllo del match

L’Italia ha segnato sei punti contro tre e ha preso il comando contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi. Durante il sesto end, Klima ha piazzato un tiro preciso sul bottone, ottenendo così un punto per i cechi. La partita procede con gli azzurri in vantaggio e in controllo del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO END 20.24 Draw preciso di Klima sul bottone che vale il punto per i cechi. A metà match gli azzurri sono avanti 6-3 e hanno l'hammer nella mano pari. 20.23 Retornaz cerca di forzare i cechi al punto singolo piazzando un draw profondo alla stessa profondità dell'altro sasso azzurro in casa. Non c'è spazio per la doppia bocciata per Klima. 20.22 Doppia che non riesce a Klima! Se ne va solo un sasso azzurro e il punto rimane agli italiani! 20.20 Hit-roll anche di Retornaz che boccia il "secondo" sasso ceco e si sposta verso il centro. I punti al momento sono due, ma forse c'è lo spazio per una doppia bocciata dei cechi.