LIVE Italia-Cechia 6-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri!

L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 6-2 nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un prezioso punto con una mossa strategica. Durante la partita, gli azzurri hanno rubato la mano agli avversari con una doppia guardia laterale messa in atto da Klipa, che ha costretto i cecoslovacchi a cambiare tattica. Arman ha risposto con una guardia centrale, cercando di proteggere il sasso italiano e mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Doppia guardia laterale posizionata da Klipa. Arman risponde con una guardia centrale per proteggere il sasso azzurro in casa. 20.09 Errore di Mosaner! L'azzurro tocca la stone nell'azione di sweeping e brucia il sasso lanciato da Giovanella. 20.09 Guardia laterale messa dai cechi. 20.08 Draw centrale di Giovanella che colloca la stone sul bottone. L'hammer rimane in mano ai cechi. QUINTO END 20.06 Errore di Klima! La bocciata prende uno spicchio troppo piccolo della stone azzurra e non leva del tutto il sasso mirato. Rimane il punto agli azzurri!