LIVE Italia-Norvegia 7-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata per gli azzurri ultimo end decisivo?

L’Italia ha vinto contro la Norvegia 7-6 nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo un ultimo end molto combattuto. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando gli azzurri hanno rubato un punto fondamentale. La tensione è salita nel finale, con le squadre che hanno cercato di controllare ogni mossa sul ghiaccio. Gli italiani hanno mostrato grande determinazione, riuscendo a sfruttare un errore degli avversari proprio nel momento decisivo.

11.47 Bocciata piena di Retornaz! Sono 3 i punti azzurri! Si forzano i norvegesi al punto singolo così da andare all'extra-end con l'hammer. 11.46 Bocciata singola di Sesaker che riesce a far rimanere poi la battente in casa. La "prima" stone rimane azzurra 11.45 Ottimo tap di Mosaner che sposta un po' i sassi italiani così da impedire una doppia bocciata della Norvegia. Il punto è ancora azzurro. 11.44 Draw laterale di Sesaker. La Norvegia cerca di riempire la casa di stone per prendersi più punti possibili con una bocciata nell'ultima stone. LIVE Italia-Norvegia 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dai norvegesi! Durante la partita tra Italia e Norvegia nel curling maschile alle Olimpiadi, i norvegesi hanno rubato una mano all'ultimo minuto, portando il punteggio a 6-5 a loro favore. LIVE Italia-Estonia 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end L'Italia ha battuto l'Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi. CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026