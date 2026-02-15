LIVE Gigante femminile alle 10 prima manche | Brignone e Goggia a caccia di un' altra medaglia

Alle 10 si svolge la prima manche del gigante femminile a Cortina, dove Brignone e Goggia cercano di conquistare un’altra medaglia. La gara si svolge sull’impegnativa pista Olympia delle Tofane, con le due campionesse italiane pronte a sfidarsi per salire sul podio. Tra le concorrenti da seguire ci sono anche Lara Della Mea e Asja Zenere, che cercano di fare bene in questa giornata importante.

Federica Brignone si presenta da campionessa del mondo in carica e detentrice della coppa di specialità, ottenuta prima del grave infortunio. Insieme a lei ci sarà Sofia Goggia in cerca di riscatto dopo la caduta in superG. Sull'Olympia delle Tofane la favorita è Mikaela Shiffrin, che vuole riscattare il disastro in combinata a squadre. Pericolose anche Alice Robinson e Julia Scheib (leader di coppa di specialità). In grassetto le atlete azzurre: 1 Thea Louise Stjernesund NOR, 2 Sara Hector SWE, 3 Mikaela Shiffrin USA, 4 Camille Rast SUI, 5 Paula Moltzan USA, 6 Alice Robinson NZL, 7 Julia Scheib AUT, 8 Zrinka Ljutic CRO, 9 Valerie Grenier CAN, 10 Lara Colturi ALB, 11 Nina O'Brien USA, 12 Lara Della Mea ITA, 13 Maryna Gasienica-Daniel POL, 14 Federica Brignone ITA, 15 Britt Richardson CAN, 16 Lena Duerr GER, 17 Sofia Goggia ITA, 18 Wendy Holdener SUI, 19 Emma Aicher GER, 20 Kajsa Vickhoff Lie NOR, 21 Mina Fuerst Holtmann NOR, 22 Stephanie Brunner AUT, 23 AJ Hurt USA, 24 Estelle Alphand SWE, 25 Asja Zenere ITA, 26 Nina Astner AUT, 27 Vanessa Kasper SUI, 28 Clara Direz FRA, 29 Sue Piller SUI, 30 Madeleine Sylvester-Davik NOR Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 potranno essere integralmente seguite in diretta sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.