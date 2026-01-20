LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | iniziata la prima manche Attesa per Brignone e Goggia

Segui in tempo reale la prima manche del Gigante di Kronplatz 2026, valido per lo sci alpino. Attualmente in corso, l’evento vede protagonisti atleti di alto livello, tra cui Brignone e Goggia. Per aggiornamenti costanti e dettagli sui pettorali di partenza, clicca sul link e resta informato sulla gara in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 10.31 1’15?84 il tempo di Robinson. Bene nella parte alta, qualche difficoltà da metà in giù. Sembra una prestazione attaccabile. Ma non da tante. Di sicuro dall’austriaca Julia Scheib, che parte adesso. 10.30 Bellissimo gigante, splendida tracciatura. Alcuni angoli sono davvero molto accentuati. 10.30 Iniziata la prima manche. In pista la neozelandese Alice Robinson, che a Tarvisio ha rischiato grosso in superG. 10.27 Pochi minuti al via del gigante sull’impegnativa pista Erta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: iniziata la prima manche. Attesa per Brignone e Goggia LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26. LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Trocker e D’AntonioSegui in tempo reale la diretta del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, con l'avvio della prima manche. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Trionfo di Odermatt nel gigante di Adelboden: ecco come sono andati gli italiani. LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna la tigre Federica Brignone! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Il programma e la ... oasport.it Sci, diretta gigante Kronplatz LIVE: Brignone, attesa spasmodica per il ritorno. Fede subito dopo Goggia - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello slalom gigante di Kronplatz con latteso ritorno alle gare di Federica Brignone che scenderà col pettorale 13 subito dopo Sofia Goggia ... sport.virgilio.it Sci alpino, Federica Brignone torna nel gigante di Kronplatz: ecco a che ora e dove vederlo in tv - facebook.com facebook Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.