LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | si comincia!

Matej Svancer, l’austriaco, apre oggi la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, saltando per primo alle 19.30. La competizione di freestyle si svolge in diretta e gli appassionati possono aggiornare la schermata per seguire ogni mossa degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 SI COMINCIA! L’austriaco Matej Svancer sarà il primo a saltare. 19.29 Ci saranno le luci artificiali che andranno considerate come difficoltà per gli atleti, una scelta fatta anche per esaltare lo spettacolo. 19.27 Luca Harrington e l’americano Troy Podmilsak, che guidano la Coppa del Mondo di specialità, e saranno tra gli osservati speciali in questa fase di qualificazione. 19.25 Tabanelli sarà il settimo a saltare, precedendo uno dei grandi favoriti per la vittoria, il neozelandese Luca Harrington, campione del mondo in carica. 19.22 Evoluzioni degli atleti che saranno valutate in base a quattro punti fondamentali: difficoltà, esecuzione, ampiezza e progressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.

Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026

