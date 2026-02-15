LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | si comincia!
Matej Svancer, l’austriaco, apre oggi la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, saltando per primo alle 19.30. La competizione di freestyle si svolge in diretta e gli appassionati possono aggiornare la schermata per seguire ogni mossa degli atleti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 SI COMINCIA! L’austriaco Matej Svancer sarà il primo a saltare. 19.29 Ci saranno le luci artificiali che andranno considerate come difficoltà per gli atleti, una scelta fatta anche per esaltare lo spettacolo. 19.27 Luca Harrington e l’americano Troy Podmilsak, che guidano la Coppa del Mondo di specialità, e saranno tra gli osservati speciali in questa fase di qualificazione. 19.25 Tabanelli sarà il settimo a saltare, precedendo uno dei grandi favoriti per la vittoria, il neozelandese Luca Harrington, campione del mondo in carica. 19.22 Evoluzioni degli atleti che saranno valutate in base a quattro punti fondamentali: difficoltà, esecuzione, ampiezza e progressione. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale. Si comincia alle 19.30
Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finale
Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.
Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026
Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli per emulare la sorella e andare in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste ... oasport.it
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Un buon proseguimento di serata! 21.51 Questa la classifica ... oasport.it
PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com
TABANELLI E GASSLITTER IN FINALEEE Flora compie un’impresa e si qualifica in finale nel Big Air 100 giorni dopo la lesione al ginocchio di 100 giorni che ha rischiato di compromettere la partecipazione alla prima Olimpiade della sua vita! C’è gioia a facebook