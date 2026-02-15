LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | Miro Tabanelli insegue la finale

Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale. La competizione si svolge sulla pista allestita sul Monte Piana, dove gli atleti sfidano le alte rampe in cerca del miglior salto. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida, che promette spettacolo e adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il tutto avrà inizio a partire dalle 19:30 e sulle gobbe dello Snow Park di Livigno lo spettacolo non mancherà di certo per la massimizzazione della propria prestazione. Evoluzioni aree che richiederanno cura nel dettaglio e grande voglia di stupire, in modo da convincere i giudici del proprio “esercizio”, allo scopo di ottenere il punteggio più alto possibile. Tra le fila azzurre ci sarà un Miro Tabanelli molto motivato che vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione per far saltare il banco in questa fase di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi.

Miro Tabanelli non riesce a qualificarsi per la finale di freestyle slopestyle alle Olimpiadi.

