LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | Miro Tabanelli insegue la finale
Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale. La competizione si svolge sulla pista allestita sul Monte Piana, dove gli atleti sfidano le alte rampe in cerca del miglior salto. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida, che promette spettacolo e adrenalina.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il tutto avrà inizio a partire dalle 19:30 e sulle gobbe dello Snow Park di Livigno lo spettacolo non mancherà di certo per la massimizzazione della propria prestazione. Evoluzioni aree che richiederanno cura nel dettaglio e grande voglia di stupire, in modo da convincere i giudici del proprio “esercizio”, allo scopo di ottenere il punteggio più alto possibile. Tra le fila azzurre ci sarà un Miro Tabanelli molto motivato che vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione per far saltare il banco in questa fase di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: comincia la qualifica maschile, attesa per Miro Tabanelli
Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi.
LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: niente da fare per Miro Tabanelli, l’azzurro non centra la finale
Miro Tabanelli non riesce a qualificarsi per la finale di freestyle slopestyle alle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Flora Tabanelli torna ed è in finale nel Big Air alle Olimpiadi! Passa anche Gasslitter!.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste ... oasport.it
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Un buon proseguimento di serata! 21.51 Questa la classifica ... oasport.it
TABANELLI E GASSLITTER IN FINALEEE Flora compie un’impresa e si qualifica in finale nel Big Air 100 giorni dopo la lesione al ginocchio di 100 giorni che ha rischiato di compromettere la partecipazione alla prima Olimpiade della sua vita! C’è gioia a facebook
Anche se non ci capisco una benemerita funchia di come funziona il Big Air.....felicissimo per la qualificazione alla finale di Flora Tabanelli. Sperando che durante la riabilitazione "condominiale" abbia assorbito un po' di effluvi brignonici #Olimpiadilnverna x.com