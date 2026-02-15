LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | grande prima manche di Miro Tabanelli! Comincia la run-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 L’austriaco Svancer rafforza alla grande la sua qualificazione e ottiene 90.00 punti, totalizzando 182.25. 20.24 Livello stellare e ora vedremo chi riuscirà a confermarsi per rafforzare quanto fatto. 20.23 Di seguito la classifica al termine della run-1: 1 25 22 Roche Matias FRA 95.25 2 5 9 Forehand Mac USA 93.25 3 18 12 Sivignon Timothe FRA 93.00 4 1 5 Svancer Matej AUT 92.25 5 7 8 Tabanelli Miro ITA 91.00 6 9 2 Ruud Birk NOR 90.75 7 27 28 Nordqvist Martin SWE 90.00 8 3 1 Podmilsak Troy USA 89.00 9 11 14 Samnoey Ulrik NOR 87.00 10 15 17 Ralph Konnor USA 86. 🔗 Leggi su Oasport.it

Miro Tabanelli ha aperto con una grande prima manche la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, dimostrando sicurezza e stile sulla neve.

Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.

