LIVE Freestyle slopestyle Olimpiadi in DIRETTA | niente da fare per Miro Tabanelli l’azzurro non centra la finale

Miro Tabanelli non riesce a qualificarsi per la finale di freestyle slopestyle alle Olimpiadi. L’azzurro ha tentato, ma non è riuscito a fare meglio dei suoi avversari e si ferma in semifinale. La gara prosegue con altri atleti, tra cui Konnor Ralph degli Stati Uniti, che sta dando filo da torcere sulla pista. I risultati di oggi chiudono una giornata intensa di gare e speranze italiane sfumate in volata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 50.15 per Konnor, ora c’è Tjader 15.38 Sul tracciato c’è lo statunitense Konnor Ralph. 15.36 Niente da fare per Miro che si prende 51.93, un punteggio che non gli consente di entrare tra i primi 12. 15.35 Qualche imprecisione negli atterraggi e in uscita dai rail, ma la run è stata chiusa senza errori di grosso calibro. Punito dalle sbavature l’azzurro. 15.34 E’ il momento, TUTTI CON MIRO! PARTE LA SECONDA MANCHE DI TABANELLI 15.33 Sbavatura immediata nel primo rail per Chris McCormick. Anche il britannico non può entrare tra i primi 12. Ci può provare però Miro Tabanelli, che si appresta ad affrontare la seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: niente da fare per Miro Tabanelli, l’azzurro non centra la finale Approfondimenti su Miro Tabanelli LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: comincia la qualifica maschile, attesa per Miro Tabanelli Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi. LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: attesa per la seconda run di Miro Tabanelli, Ruud domina la prima manche Questa mattina si è acceso il fronte dello slopestyle ai Giochi di Pechino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Miro Tabanelli Argomenti discussi: Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in gara; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla. LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: niente da fare per Miro TabanelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Sul tracciato c'è lo statunitense Ralph Konnor 15.36 Niente da fare per Miro che si prende 51.93, un ... oasport.it Sci freestyle, Maria Gasslitter debutta col sorriso alle Olimpiadi: in finale nello slopestyle senza TabanelliMaria Gasslitter ha fatto subito centro alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi Invernali, riuscendo a qualificarsi alla finale dello slopestyle, ... oasport.it È IL LORO TURNO Quello di Maria Gasslitter e Miro Tabanelli! I nostri talenti dello sci freestyle affrontano le qualificazioni dello slopestyle! prima manche femminile alle 10.30. prima manche maschile alle 14. Dai ragazziiiiii #ItaliaTeam FISI - Fed facebook Freestyle, Miro Tabanelli: «Siamo arte in volo, ma è vietato farsi schiacciare dalle tante aspettative» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.