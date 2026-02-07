Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi. Inizia la gara con Andri Ragettli dalla Svizzera, che ha già segnato 81 punti al primo tentativo. Attesa poi per Miro Tabanelli, che potrebbe fare la differenza. La competizione prosegue in diretta, con i migliori atleti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Adesso Andri Ragettli dalla Svizzera. 14.03 Il Campione del Mondo raccoglie pronti-via 81.75. Subito uno score sopra quota 80 per il norvegese 14.02 Alto livello per il nordico sia nei rail che nei salti. Prestazione solida per lui 14.00 Si parte con un volto notissimo: Birk Ruud dalla Norvegia 14.00 Ci siamo, Amici di OA Sport. Comincia la qualificazione maschile. Buon divertimento! 13.57 Solo dodici atleti accederanno alla finale. Livello altissimo in questo segmento. 13.55 Manca sempre meno: cinque minuti all’inizio della qualifica che, come sappiamo, sarà divisa in due manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: comincia la qualifica maschile, attesa per Miro Tabanelli

