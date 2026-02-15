LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | amarezza Miro Tabanelli è fuori dalla finale

Miro Tabanelli si è visto sfuggire la finale di Big Air maschile alle Olimpiadi, perché non ha eseguito le manovre necessarie per qualificarsi. Durante la gara, il suo salto è risultato troppo rischioso, e questo ha compromesso il suo risultato complessivo. Barclay, invece, ha scelto di mantenere un approccio più conservativo, puntando sulla stabilità e ottenendo così 139 punti, senza rischiare troppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Il neozelandese Barclay evita di prendere rischi e si accontenta di un piazzamento che però con 139.50 non lo qualifica per la finale. 21.26 Il norvegese Samnoey non conclude bene questa terza manche. Per lui 176.00 punti (settimo), che dovrebbe comunque rientrare tra chi sarà dentro in finale. 21.24 L'americano Alex Hall conclude la sua qualificazione con un errore e anche per lui un'uscita di scena clamorosa. 21.23 E' il turno del neozelandese Luca Harrington che chiude con 87.75 e quindi un totale di 179.75. 21.21 NOOOO!!! Fuori Miro Tabanelli che sbaglia completamente l'atterraggio e quindi dà addio alla qualificazione alla finale.