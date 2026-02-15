LIVE Darderi-Cerundolo 4-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’argentino annulla due palle break e resta avanti

Da oasport.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Darderi ha conquistato il punto decisivo durante il match contro Francisco Cerundolo a Buenos Aires, perché ha salvato due palle break e mantenuto il vantaggio. La partita si sta svolgendo nel torneo ATP 2026 e si può seguire in diretta. Al momento, Cerundolo riesce a rispondere con un dritto vincente dopo aver messo in campo una buona prima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Cerundolo ancora a segno con il dritto dopo un’ottima prima. 15-15 Darderi spinge col dritto, Cerundolo viene investito e va fuori misura col rovescio. 15-0 Troppo passivo Darderi, va a segno col dritto lungolinea Cerundolo. 5-4 Terzo ace della partita per Darderi. Dopo il cambio di campo, Cerundolo potrà servire per il set. 40-15 Bel recupero in allungo col chop di dritto per Darderi, poi Cerundolo non è preciso e commette un errore gratuito. 30-15 Cerundolo sbaglia in risposta. 15-15 Larga la smorzata di rovescio provata da Darderi. 15-0 A metà rete la risposta di Cerundolo sulla seconda dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi cerundolo 4 5 atp buenos aires 2026 in diretta l8217argentino annulla due palle break e resta avanti
© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 4-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino annulla due palle break e resta avanti

LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino trova subito il break

Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell’avversario.

LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in scia

Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia.

LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, ... oasport.it

Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com