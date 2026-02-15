LIVE Darderi-Cerundolo 4-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’argentino annulla due palle break e resta avanti

Juan Darderi ha conquistato il punto decisivo durante il match contro Francisco Cerundolo a Buenos Aires, perché ha salvato due palle break e mantenuto il vantaggio. La partita si sta svolgendo nel torneo ATP 2026 e si può seguire in diretta. Al momento, Cerundolo riesce a rispondere con un dritto vincente dopo aver messo in campo una buona prima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Cerundolo ancora a segno con il dritto dopo un’ottima prima. 15-15 Darderi spinge col dritto, Cerundolo viene investito e va fuori misura col rovescio. 15-0 Troppo passivo Darderi, va a segno col dritto lungolinea Cerundolo. 5-4 Terzo ace della partita per Darderi. Dopo il cambio di campo, Cerundolo potrà servire per il set. 40-15 Bel recupero in allungo col chop di dritto per Darderi, poi Cerundolo non è preciso e commette un errore gratuito. 30-15 Cerundolo sbaglia in risposta. 15-15 Larga la smorzata di rovescio provata da Darderi. 15-0 A metà rete la risposta di Cerundolo sulla seconda dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 4-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino annulla due palle break e resta avanti LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino trova subito il break Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell’avversario. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in scia Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, ... oasport.it Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com Atp Buenos Aires LIVE, Darderi sfida Cerundolo in finale. Ora su Sky #SkySport #Tennis #SkyTennis #Darderi x.com TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook