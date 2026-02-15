LIVE Darderi-Cerundolo 3-4 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’azzurro soffre ma resta in scia

Da oasport.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires. La partita tra i due tennisti italiani si sta svolgendo sotto gli occhi di molti appassionati che seguono la diretta live. La sfida, combattuta e aperta, ha visto i due giocatori alternarsi in scambi intensi e punti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Erroraccio col dritto per Cerundolo in uscita dal servizio. 15-15 Lungo il dritto centrale dell’azzurro. 0-15 Buona risposta di Darderi, lungo il rovescio di Cerundolo. 4-3 Largo di poco il rovescio incrociato di Cerundolo. Il giocatore italiano resta in scia all’argentino nel punteggio. AD-40 Servizio vincente dell’azzurro. 40-40 Ottima prima per Darderi, che salva anche la seconda palla break. 30-40 Serve and volley vincente per l’azzurro. 15-40 Darderi si sposta sul dritto ma sbaglia. 15-30 Cerundolo legge ancora una volta in anticipo la smorzata di Darderi e passa l’azzurro con un comodo rovescio incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi cerundolo 3 4 atp buenos aires 2026 in diretta l8217azzurro soffre ma resta in scia
© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in scia

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca titolo e top20

Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo.

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20

Darderi ha iniziato la partita contro Cerundolo a Buenos Aires, perché cerca di entrare nella top 20 del ranking ATP.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia; Luciano Darderi, compleanno e finale a Buenos Aires! Baez regge un set, poi crolla.

LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino trova subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, ... oasport.it

Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com