LIVE Darderi-Cerundolo 3-4 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’azzurro soffre ma resta in scia

Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires. La partita tra i due tennisti italiani si sta svolgendo sotto gli occhi di molti appassionati che seguono la diretta live. La sfida, combattuta e aperta, ha visto i due giocatori alternarsi in scambi intensi e punti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Erroraccio col dritto per Cerundolo in uscita dal servizio. 15-15 Lungo il dritto centrale dell’azzurro. 0-15 Buona risposta di Darderi, lungo il rovescio di Cerundolo. 4-3 Largo di poco il rovescio incrociato di Cerundolo. Il giocatore italiano resta in scia all’argentino nel punteggio. AD-40 Servizio vincente dell’azzurro. 40-40 Ottima prima per Darderi, che salva anche la seconda palla break. 30-40 Serve and volley vincente per l’azzurro. 15-40 Darderi si sposta sul dritto ma sbaglia. 15-30 Cerundolo legge ancora una volta in anticipo la smorzata di Darderi e passa l’azzurro con un comodo rovescio incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in scia LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca titolo e top20 Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro si gioca l’ingresso nella top20 Darderi ha iniziato la partita contro Cerundolo a Buenos Aires, perché cerca di entrare nella top 20 del ranking ATP. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia; Luciano Darderi, compleanno e finale a Buenos Aires! Baez regge un set, poi crolla. LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’argentino trova subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Dentro di un centimetro il dritto a sventaglio di Cerundolo, ... oasport.it Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com Atp Buenos Aires LIVE, Darderi sfida Cerundolo in finale. Ora su Sky #SkySport #Tennis #SkyTennis #Darderi x.com TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook