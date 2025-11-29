LIVE Perugia-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete vincono 21-25 il primo set grazie ai colpi di Daalderop e Haak!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 PRIMO SET A CONEGLIANO!! Sillah trova il muro e regala il parziale alle venete. 21-24 Sillah ritarda il colpo e viene murata. 20-24 Mani out di Gardini, se ne va il primo set point delle venete. Time-out di Perugia sui cinque set point di Conegliano. 19-24 Fallo a rete di Ricci. 19-23 Diagonale di Gardini! 18-23 Primo tempo di Lubian. 18-22 Ottimo pallonetto di Perinelli. 17-22 Ancora Daalderop che trova la diagonale corta e interna. 17-21 Williams passa sul muro con una parallela deviata. 16-21 Tocco dell’asta in attacco per Perugia. 16-20 Parallela di Daalderop!! 16-19 Primo errore di Haak che è costretta a fermare la rincorsa cercando una extrarotazione molto complessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete vincono 21-25 il primo set grazie ai colpi di Daalderop e Haak!

