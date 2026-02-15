LIVE Biathlon Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA | sfida Francia-Norvegia Giacomel troppo distante

Il biathlon maschile alle Olimpiadi ha visto una gara intensa, con la Francia e la Norvegia in testa, perché Giacomel si trova troppo indietro. La competizione prosegue con gli atleti che affrontano le piste innevate di Pechino, cercando di ridurre il gap e di conquistare una medaglia. I tiratori si preparano all’ultimo giro, mentre il pubblico segue con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon. Ad Anterselva si preannuncia una sfida Francia-Norvegia con il transalpino Quentin Fillon Maillet che partirà davanti a tutti dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella sprint di venerdì. Sembrano troppo distanti gli azzurri, ma in caso di condizioni atmosferiche variabili si potrebbero mischiare le carte. Appuntamento alle 11.15 con la partenza. Il francese Fillon Maillet, autore di una sprint praticamente perfetta, partirà con 14 secondi di margine sul norvegese Vetle Christiansen e 16 sull'altro norge Sturla Holm Laegreid e sul connazionale Emilien Jacquelin.