LIVE Biathlon Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | zero a terra di Giacomel!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON GIRO 35 – Si avvicinano Botn e Uldal sotto i 10?. Giacomel rosicchia ancora e si porta a +34?8 dalla vetta. GIRO 35 – Laegreid e Samuelsson adesso sono davanti a Uldal e Botn a +11?. Ci sono poi Bakken e Stefansson (sorprendente svedese) e poi Perrot e Christiansen con Giacomel ancora insieme a Fillon Maillet poco distante da loro. Altro ZERO di Hofer che entra nei 20! GIRO 35 – Dunque, esce a +37? dalla testa Giacomel, dove era partito. Però il tiro a terra è passato. In mezzo ci sono 8 atleti. NOO! Un errore per Tommaso, era il poligono chiave per sognare. 🔗 Leggi su Oasport.it
