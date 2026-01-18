LIVE Biathlon Inseguimento femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi può giocarsi il successo

Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Ruhpolding 2026. Aggiornamenti costanti sulle prestazioni di Lisa Vittozzi e delle altre atlete durante l’evento. Clicca qui per avere tutte le informazioni aggiornate sulla competizione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Sulle nevi tedesche continua la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con le azzurre a caccia di un nuovo podio. Donna da battere la svedese Hanna Oeberg, ma sono quasi 20 le atlete racchiuse in poco più di un minuto. Italia che si affida alle certezze rappresentate da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La prima scatterà per terza a 12? da Oeberg e 4? dalla francese Lou Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

