LIVE Alle 15 Genoa-Verona | De Rossi con Colombo e Vitinha Zanetti punta su Giovane-Mosquera

Una sfida con in palio punti fondamentali per la salvezza tra i rossoblù in ripresa e i veneti in crisi di risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Genoa-Verona: De Rossi con Colombo e Vitinha. Zanetti punta su Giovane-Mosquera

News recenti che potrebbero piacerti

Today’s Matches Serie A Genoa Vs Hellas Verona 16:00 Parma Vs Udinese 16:00 Juventus Vs Cagliari 19:00 AC Milan Vs Lazio 21:45 #Ramos - facebook.com Vai su Facebook

? | Genoa-Verona ? Sabato 29 Novembre ? Stadio “Luigi Ferraris” ? Ore 15 buoncalcioatutti.it/2025/11/28/ser… ? #Genoa #GenoaVerona #SerieA #DDR #DeRossi #Verona Vai su X

Genoa-Verona: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Verona, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A, è in programma alle ore 15 al Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn (214). tuttosport.com scrive

Genoa-Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net

LIVE VIDEO, Genoa-Verona: commenti in “La voce del Patrone rossoblù” e ne “Il Salotto del Grifone” con Francesco Risso e Claudio Strinati - Verona: commenti in "La voce del Patrone rossoblù" e ne "Il Salotto del Grifone" con Francesco Risso e Claudio Strinati ... Da pianetagenoa1893.net