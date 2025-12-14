Genoa-Inter De Rossi punta su Ellertsson in attacco Colombo-Vitinha | In campo alle 18

Alle 18 si sfidano Genoa e Inter in un match che vede De Rossi optare per Ellertsson in mediana, preferendolo a Thorsby. In attacco, Colombo e Vitinha partono titolari, mentre in difesa Otoa prende il posto di Ostigard, indisponibile. Torna Frendrup nel centrocampo rossoblù, pronto a contribuire alla partita.

L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it

