Parma-Fiorentina | sfida salvezza Vanoli cerca conferme dopo la vittoria con l' Udinese Live alle 12.30
Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Crisi Fiorentina, i viola e la sfida con l’Udinese: Vanoli cambia pelle a un team in cerca disperata di punti
Leggi anche: LIVE Alle 15 Sassuolo-Fiorentina: Vanoli si affida a Gudmundsson per la prima vittoria
Fiorentina, a Parma è sfida-salvezza; Parma, battere la Fiorentina per chiudere il 2025 con il sorriso | LA FORMAZIONE; Pisa-Parma, sfida salvezza; Ondrejka, il messia del Parma: «Tocca a me farmi apprezzare, con e senza gol».
Pagina 1 | Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario - Tutte le informazioni sul match di Serie A: le formazioni ufficiali di Cuesta e Vanoli ... corrieredellosport.it
Serie A, riparte il campionato: Parma-Fiorentina è già sfida salvezza - La Serie A riparte dopo la pausa natalizia con una 17esima giornata che accompagna il campionato verso la chiusura del girone d'andata - msn.com
Parma-Fiorentina LE ULTIME | Ondrejka e Benek dietro a Pellegrino - Al Tardini, con ogni probabilità, la sfida salvezza contro la squadra dell'ex Paolo Vanoli sarà la seconda gara con più spettatori della ... parmatoday.it
Serie A, in campo Parma-Fiorentina: Corvi e Viti titolari Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma - facebook.com facebook
Fiorentina: anche Gosens fra i convocati per Parma. Nella lista non figura Richardson 'per scelta tecnica' #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.