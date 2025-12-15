Lite furibonda tra due coppie ubriache in casa | donna gravissima con traumi al volto e alla testa
Una violenta lite tra due coppie, scoppiata in un appartamento e proseguita all'esterno, ha portato a conseguenze gravissime. Una donna è rimasta gravemente ferita, con traumi al volto e alla testa, dopo l'alterco tra i presenti, entrambi ubriachi. L'incidente ha destato shock e preoccupazione tra i residenti della zona.
Una lite violenta scoppiata tra due coppie, iniziata all'interno di un appartamento e conclusasi per strada con gravi conseguenze per una donna. È successo nella serata di domenica 14 dicembre a Milano. Sul caso indaga la polizia. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le 21 di ieri. Today.it
Milano, furibonda lite tra due coppie in appartamento: donna di 47 anni grave in ospedale - Una domenica sera in compagnia finisce nel sangue in via Marcello Pucci, zona corso Sempione. ilgiorno.it
