Lite furibonda tra due coppie ubriache in casa | donna gravissima con traumi al volto e alla testa

Una violenta lite tra due coppie, scoppiata in un appartamento e proseguita all'esterno, ha portato a conseguenze gravissime. Una donna è rimasta gravemente ferita, con traumi al volto e alla testa, dopo l'alterco tra i presenti, entrambi ubriachi. L'incidente ha destato shock e preoccupazione tra i residenti della zona.

Una lite violenta scoppiata tra due coppie, iniziata all'interno di un appartamento e conclusasi per strada con gravi conseguenze per una donna. È successo nella serata di domenica 14 dicembre a Milano. Sul caso indaga la polizia. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le 21 di ieri.

