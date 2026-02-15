L’Italia maschile senza oro individuale da 16 anni alle Olimpiadi invernali
Durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia si distingue per il numero di medaglie complessive vinte, ma una statistica sorprendente riguarda gli uomini: l’ultima medaglia d’oro individuale risale a 16 anni fa, quando un atleta azzurro salì sul podio a Torino 2006.
Nonostante l’Italia abbia ottenuto sei ora finora e sia seconda nel medagliere generale, tutte le vittorie più recenti sono arrivate in gare femminili o nelle prove miste, lasciando ancora aperto il tabaccaio di un titolo olimpico individuale maschile. Questo dato statistico è un punto di riflessione mentre l’Italia continua a lottare e stupire su piste ed arene davanti al pubblico di casa. L’ultima volta che un atleta italiano di sesso maschile ha vinto l’oro in una prova individuale alle Olimpiadi Invernali è accaduto ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, quando Giuliano Razzoli si impose nella gara di slalom speciale di sci alpino.🔗 Leggi su Sportface.it
Italia, gli uomini non vincono mai! Ultimo oro alle Olimpiadi invernali in una gara individuale nel 2010!
L’Italia non ha vinto più medaglie d’oro negli eventi individuali dal 2010, quando un atleta ha conquistato il suo ultimo oro alle Olimpiadi invernali.
Quinta medaglia nella discesa maschile per l'Italia alle Olimpiadi: unico oro 74 anni fa!
Giovanni Franzoni e Dominik Paris conquistano una medaglia d’oro nella discesa di Bormio, il primo oro olimpico per l’Italia in questa disciplina dopo 74 anni.
