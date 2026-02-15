L’Italia maschile senza oro individuale da 16 anni alle Olimpiadi invernali

Durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia si distingue per il numero di medaglie complessive vinte, ma una statistica sorprendente riguarda gli uomini: l’ultima medaglia d’oro individuale risale a 16 anni fa, quando un atleta azzurro salì sul podio a Torino 2006.

Nonostante l’Italia abbia ottenuto sei ora finora e sia seconda nel medagliere generale, tutte le vittorie più recenti sono arrivate in gare femminili o nelle prove miste, lasciando ancora aperto il tabaccaio di un titolo olimpico individuale maschile. Questo dato statistico è un punto di riflessione mentre l’Italia continua a lottare e stupire su piste ed arene davanti al pubblico di casa. L’ultima volta che un atleta italiano di sesso maschile ha vinto l’oro in una prova individuale alle Olimpiadi Invernali è accaduto ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, quando Giuliano Razzoli si impose nella gara di slalom speciale di sci alpino.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia non ha vinto più medaglie d’oro negli eventi individuali dal 2010, quando un atleta ha conquistato il suo ultimo oro alle Olimpiadi invernali.

Giovanni Franzoni e Dominik Paris conquistano una medaglia d’oro nella discesa di Bormio, il primo oro olimpico per l’Italia in questa disciplina dopo 74 anni.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.