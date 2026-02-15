L' Italia delle nevi è donna | sei ori al femminile E gli azzurri si godono il record di sempre
Federica Brignone ha portato a casa due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, contribuendo alla conquista di sei medaglie italiane al femminile. La vittoria della squadra italiana deriva dall'impegno delle atlete, che hanno ottenuto risultati storici. La squadra femminile ha superato ogni aspettativa, portando a casa un record di medaglie.
Italia da record alle Olimpiadi di Milano Cortina. Con le altre quattro medaglie conquistate, tra cui due ori, Federica Brignone e compagni salgono a quota 22, diventando gli azzurri più medagliati di sempre. Dopo trentadue anni e sette Giochi invernali, Lillehammer è soltanto un ricordo, bello ma un ricordo. E si può ancora migliorare: se in Norvegia il ventesimo podio arrivò all’ultimo giorno, con l'argento di Alberto Tomba nello slalom, le medaglie in palio ai XXV Giochi invernali sono ancora tante e l’Italia può dire la sua in diverse discipline. Da Manuela Di Centa, Deborah Compagnoni e Tomba, appunto, ad Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e ovviamente Brignone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Slittino, Italia da record. Due ori in meno di un'ora nel doppio femminile e maschile
L’Italia conquista due medaglie d’oro in meno di un’ora nello slittino, con vittorie nel doppio femminile e maschile.
Italia da record di medaglie in una giornata. Ma gli ori latitano e da favoriti non si vince
L’Italia conquista nove medaglie in due giorni ai Giochi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
