L’Italia conquista nove medaglie in due giorni ai Giochi di Milano Cortina 2026. Un inizio sorprendente, che porta il record di Lillehammer del 1994 a portata di mano. Tuttavia, gli ori non arrivano e i favoriti non sempre vincono. Restano ancora due settimane di gare, ma la squadra azzurra si aspetta di più.

9 medaglie in due giorni. Un avvio folgorante per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il record complessivo di Lillehammer 1994 è distante sole 11 lunghezze con ancora due settimane piene di gare da disputare. Mai nella storia si erano collezionati addirittura 6 podi nella medesima giornata. Ciò che non sorprende è però la distribuzione dei metalli: 1 oro, 2 argenti e ben 6 bronzi. Seppur parziale, si tratta di un riassunto sul reale valore del Bel Paese negli sport invernali nel quadriennio in corso. Tanti, tantissimi atleti competitivi in quasi tutte le discipline, ma rarissimi vincitori seriali in grado di garantire successi ‘certi’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia da record di medaglie in una giornata. Ma gli ori latitano e da favoriti non si vince

L’Italia punta in alto ai Giochi di Lillehammer, cercando di superare il record di medaglie.

Gli Europei di speed skating a Tomaszow Mazowiecki hanno visto l’Italia conquistare numerose medaglie, segnando un risultato record.

SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA

Milano – Cortina 2026, primo record di medaglie per l’Italia: mai più di tre nello stesso giornoMilano Cortina 2026 entra nella storia l’Italia Team. Mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie ... dire.it

Olimpiadi di Milano-Cortina, l'Italia punta a battere il record di medaglieMILANO Siamo anche donne e uomini di ghiaccio, oltre che santi, poeti, navigatori e medagliati ai Giochi estivi? Certo che sì, e potremo dimostrarlo alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... ilmessaggero.it

Lollobrigida da favola: regala il primo oro all’Italia e fa record olimpico nel giorno del suo compleanno di Christian Dufour x.com