Valore Romagna ospite alla cena della Croce Rossa nasce valore solidale
Una stretta di mano con la presidente Rita Rolfo e con Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini, giusto per sigillare ufficialmente una partnership già nell'aria da alcuni mesi: domenica sera, alla cena con i volontari della Croce Rossa, erano presenti anche i.
