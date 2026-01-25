L’Iran ha alzato la voce contro un regime che ci ha costretto al silenzio
L’Iran ha recentemente espresso con fermezza la propria posizione contro un regime che ha limitato la libertà di espressione. C.S., iraniana di origini e attiva da anni nel panorama politico, riflette sulle tensioni e sulle sfide affrontate da chi si oppone alle restrizioni imposte dal governo. Questo intervento mette in luce le dinamiche interne e il desiderio di cambiamento di un paese in cerca di voce e riconoscimento.
C.S. è iraniana. Nata e cresciuta a Teheran, da vent'anni è parte dei movimenti politici che attraversano il paese, prima in quello studentesco, poi in quello femminista.
Iran: Sensi, 'ci interessa che studenti e donne si sollevino contro il regime?'L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi riguardo all’interesse internazionale per le proteste in Iran, in particolare tra studenti e donne.
“Facciamo crollare il regime”: la voce dell’Iran in piazza del NettunoNella piazza del Nettuno, anche questa mattina si è svolta una protesta di circa trecento persone, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.
Argomenti discussi: Media: Khamenei trasferito in un rifugio sotterraneo per il rischio di un raid Usa - Console iraniano smentisce che Khamenei sia in un rifugio sotterraneo a Teheran; Il petrolio tra l’Iran e il Venezuela; Cambio di regime in Iran?; Una voce per la libertà: Noi, uniti per l’Iran. In piazza cori e slogan nel nome di un popolo.
Procuratore Iran: Manifestanti rischiano pena di morte. Trump: Pronti ad aiutareLeggi su Sky TG24 l'articolo Procuratore Iran: 'Manifestanti rischiano pena di morte'. Trump: 'Pronti ad aiutarli' ... tg24.sky.it
Repressione in Iran, oltre 400 morti e migliaia di arresti. Teheran avverte: Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele. Alzato il livello di scontroGli Stati Uniti sono pronti a colpire molto forte Teheran se le autorità cominceranno ad uccidere i manifestanti ... affaritaliani.it
Bari e la Puglia sono scesi in Piazza per il popolo iraniano. Il nostro flash mob ha rotto il muro di silenzio che si è alzato su una crisi umanitaria e politica drammatica. Un momento di solidarietà forte e partecipato, per dire no a repressione, censura e violazio - facebook.com facebook
