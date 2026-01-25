L’Iran ha recentemente espresso con fermezza la propria posizione contro un regime che ha limitato la libertà di espressione. C.S., iraniana di origini e attiva da anni nel panorama politico, riflette sulle tensioni e sulle sfide affrontate da chi si oppone alle restrizioni imposte dal governo. Questo intervento mette in luce le dinamiche interne e il desiderio di cambiamento di un paese in cerca di voce e riconoscimento.

Vogliamo vivere Intervista a C.S., attivista femminista che ha preso parte alla rivolta: «La polizia ha sparato, siamo fuggiti. Una donna ha aperto la porta e ci ha salvati. Non puoi vincere i proiettili a mani nude: la rivolta è terminata perché la gente è terrorizzata» Vogliamo vivere Intervista a C.S., attivista femminista che ha preso parte alla rivolta: «La polizia ha sparato, siamo fuggiti. Una donna ha aperto la porta e ci ha salvati. Non puoi vincere i proiettili a mani nude: la rivolta è terminata perché la gente è terrorizzata» C.S. è iraniana. Nata e cresciuta a Teheran, da vent’anni è parte dei movimenti politici che attraversano il paese, prima in quello studentesco, poi in quello femminista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «L’Iran ha alzato la voce contro un regime che ci ha costretto al silenzio»

Iran: Sensi, 'ci interessa che studenti e donne si sollevino contro il regime?'L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi riguardo all’interesse internazionale per le proteste in Iran, in particolare tra studenti e donne.

“Facciamo crollare il regime”: la voce dell’Iran in piazza del NettunoNella piazza del Nettuno, anche questa mattina si è svolta una protesta di circa trecento persone, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Media: Khamenei trasferito in un rifugio sotterraneo per il rischio di un raid Usa - Console iraniano smentisce che Khamenei sia in un rifugio sotterraneo a Teheran; Il petrolio tra l’Iran e il Venezuela; Cambio di regime in Iran?; Una voce per la libertà: Noi, uniti per l’Iran. In piazza cori e slogan nel nome di un popolo.

Procuratore Iran: Manifestanti rischiano pena di morte. Trump: Pronti ad aiutareLeggi su Sky TG24 l'articolo Procuratore Iran: 'Manifestanti rischiano pena di morte'. Trump: 'Pronti ad aiutarli' ... tg24.sky.it

Repressione in Iran, oltre 400 morti e migliaia di arresti. Teheran avverte: Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele. Alzato il livello di scontroGli Stati Uniti sono pronti a colpire molto forte Teheran se le autorità cominceranno ad uccidere i manifestanti ... affaritaliani.it

Bari e la Puglia sono scesi in Piazza per il popolo iraniano. Il nostro flash mob ha rotto il muro di silenzio che si è alzato su una crisi umanitaria e politica drammatica. Un momento di solidarietà forte e partecipato, per dire no a repressione, censura e violazio - facebook.com facebook