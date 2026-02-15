Lisa Vittozzi oro storico ad Anterselva | l’Italia celebra il record di 22 medaglie

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro ad Anterselva perché ha affrontato con determinazione l’ultima gara, portando a casa la sua prima medaglia olimpica. La campionessa di Sappada ha festeggiato con un sorriso radioso e lacrime di emozione, contribuendo a un risultato storico per l’Italia. La sua vittoria ha portato alla conquista dell’ottava medaglia italiana ai Giochi e ha fatto salire il totale a 22, un nuovo record nazionale.

Ad Anterselva il biathlon italiano scrive una pagina indimenticabile grazie a Lisa Vittozzi. Con un sorriso che illuminava tutto l’ultimo giro e lacrime di gioia, la campionessa di Sappada ha conquistato la sua prima medaglia d’oro olimpica, regalando all’Italia l’ottava vittoria ai Giochi e la 22ª medaglia complessiva, nuovo record nazionale. Partita dalla quinta posizione con un ritardo di 37 secondi, Vittozzi ha rimontato con sci velocissimi e precisione perfetta al poligono, senza commettere errori né nella sprint né nell’inseguimento. La sessione decisiva ha visto la norvegese Kirkeeide sbagliare due volte, mentre la nostra azzurra realizzava un impeccabile cinque su cinque, assicurandosi l’oro in 30:11. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lisa Vittozzi oro storico ad Anterselva: l’Italia celebra il record di 22 medaglie Lisa Vittozzi è nell'Olimpo, ad Anterselva conquista uno storico oro Lisa Vittozzi ha ottenuto un oro storico ad Anterselva, grazie alla sua vittoria nel biathlon durante i giochi di Milano Cortina. Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vittozzi riscrive la storia, il primo oro del biathlon per l'Italia: rivivi l'arrivo; Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon; Lisa Vittozzi reagala uno storico oro all'Italia nel biathlon; Dorothea Wierer abbraccia Lisa Vittozzi, vincitrice di un oro strepitoso. Lisa Vittozzi, la fenice d’oro del biathlon: dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi, la storia della campionessa di SappadaLa rinascita della campionessa di Sappada: dagli attacchi di panico alla vetta del mondo con l'oro nell'inseguimento ad Anterselva ... ilfattoquotidiano.it Milano Cortina 2026, Lisa Vittozzi vola nell'Olimpo: rimonta da leggenda e vince l'oro nel biathlonLisa Vittozzi centra lo zero nell'inseguimento di Anterselva e conquista il primo storico oro olimpico per il biathlon azzurro ... affaritaliani.it Straordinario oro per Lisa #Vittozzi nell’Inseguimento di Anterselva! È il primo titolo di sempre per l’Italia nel Biathlon alle Olimpiadi! Con queste medaglie l’Italia entra nella storia a #MilanoCortina2026: raggiunta quota 22 medaglie, superato il record s facebook La biatleta italiana più decorata della storia. E la biatleta italiana che ha conquistato il primo oro azzurro ai Giochi Olimpici Invernali. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: LE NOSTRE ICONE! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com