Lisa Vittozzi è nell' Olimpo ad Anterselva conquista uno storico oro
Lisa Vittozzi ha ottenuto un oro storico ad Anterselva, grazie alla sua vittoria nel biathlon durante i giochi di Milano Cortina. La sportiva di Sappada ha dominato la specialità dell’inseguimento di 10 chilometri, dimostrando la sua abilità e tenacia. La sua impresa segna il primo oro olimpico italiano in questa disciplina, portando a casa un risultato che resterà nella storia.
Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nel biathlon a Milano Cortina. Nella specialità inseguimento 10 chilometri l'atleta sappadina conferma il suo grande livello e riesce a conquistare uno storico primato olimpico, il primo per l'Italia in questa specialità. Grande gara per l'atleta che ha mosso.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Olimpiadi Milano-Cortina, 8° oro per l'Italia: Lisa Vittozzi trionfa nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva, portando a casa l’ottava medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi, Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento: è primo oro storico per l’Italia nel biathlon
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon, portando per la prima volta un titolo così prestigioso all’Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Delusione per Lisa Vittozzi nell'individuale di biathlon; Vittozzi riscrive la storia, il primo oro del biathlon per l'Italia: rivivi l'arrivo; Chi sono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, le regine del biathlon italiano; Vittozzi vicina al podio nella sprint di Anterselva: Lisa è 5/a, Kirkeeide brucia Michelon e Jeanmonnot.
Lisa Vittozzi, chi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlonImpresa memorabile di Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L'azzurra, partita dal quinto posto nella ... lapresse.it
Implacabile Vittozzi! Lisa non sbaglia niente ed è oro nell'inseguimento 10 kmL'azzurra perfetta, supera anche la norvegese Kirkeeide. Prima vittoria individuale per la specialità ... msn.com
È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lu facebook
Lisa Vittozzi conquista il primo oro italiano nel biathlon vincendo l’inseguimento con zero errori al poligono: una gara perfetta che entra nella storia x.com