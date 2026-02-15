Lisa Vittozzi è nell' Olimpo ad Anterselva conquista uno storico oro

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nel biathlon a Milano Cortina. Nella specialità inseguimento 10 chilometri l'atleta sappadina conferma il suo grande livello e riesce a conquistare uno storico primato olimpico, il primo per l'Italia in questa specialità. Grande gara per l'atleta che ha mosso.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva, portando a casa l’ottava medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

