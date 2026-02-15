Lisa Vittozzi da record | storico Oro nel Biathlon a Milano Cortina 2026

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon a Milano Cortina 2026, grazie a una gara impeccabile al poligono e alla sua determinazione. La decisione di puntare tutto sulla disciplina si è rivelata vincente, portandola a conquistare il primo titolo olimpico che le mancava. Durante la competizione, ha mantenuto il ritmo e ha colpito tutti i bersagli, confermando la sua supremazia.

L'azzurra domina la prova olimpica con una prestazione perfetta al poligono e centra l'unico titolo che mancava alla sua straordinaria carriera. Lisa Vittozzi scrive una pagina indelebile nella storia dello sport invernale italiano conquistando una leggendaria medaglia d'oro nel biathlon. Sulla pista di casa, la campionessa azzurra ha messo in scena una prova di forza assoluta, caratterizzata da una solidità mentale e una precisione balistica fuori dal comune. Con un incredibile 30 su 30 al tiro collezionato nelle ultime due giornate di gare, la Vittozzi ha annichilito la concorrenza, gestendo ogni serie al poligono con una calma glaciale. Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l'Italia nel biathlon, grazie alla sua vittoria nella gara di inseguimento ai Giochi di Milano Cortina. Magnifica Lisa. É oro Vittozzi nell'inseguimento femminile del biathlon ad Anterselva, con la sappadina che stampa la gara della vita nel giorno più importante.