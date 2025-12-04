Paura allo stadio Maradona malore per un tifoso durante i calci di rigore

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i calci di rigore di Napoli-Cagliari di ieri un tifoso azzurro ha accusato un malore. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha soccorso l'uomo trasportandolo in ospedale. Turbati i tifosi che hanno assistito al momento di difficoltà dell'uomo, in un momento clou per il Napoli che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

