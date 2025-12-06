Un tifoso del Charlton muore allo stadio partita sospesa e sgomento totale | è una tragedia

Un tifoso del Charlton Athletic è morto durante la partita contro il Portsmouth, sospesa al 12° minuto del primo tempo. Club, giocatori e avversari esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

