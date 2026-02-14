Lione aggredito un militante di estrema destra Accuse alla France Insoumise

Da cms.ilmanifesto.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un militante di estrema destra è stato aggredito giovedì sera a Lione, perché si avvicinava a un gruppo di protesta. La lite è scoppiata in strada davanti a un locale, dove il giovane si era fermato per parlare con alcuni passanti. La Francia Insoumise viene accusata di aver alimentato le tensioni, mentre il ragazzo è ora in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Francia «Picchiato a un evento di Rima Hassan»: secondo le femonazionaliste di Nemesis, era parte del loro servizio d’ordine. Ma la polizia non comferma e le telecamere non mostrano l'attacco Francia «Picchiato a un evento di Rima Hassan»: secondo le femonazionaliste di Nemesis, era parte del loro servizio d’ordine. Ma la polizia non comferma e le telecamere non mostrano l'attacco Uno studente vicino a un’associazione di estrema destra cattolica francese è in prognosi riservata dopo un’aggressione subita giovedì sera a Lione. Il dramma ha suscitato una grande commozione nella politica e nei media francesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

lione aggredito un militante di estrema destra accuse alla france insoumise

© Cms.ilmanifesto.it - Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise

La France Insoumise è stato categorizzato come partito di estrema sinistra

Il ministero dell’Interno francese ha deciso di equiparare La France Insoumise al Rassemblement National.

Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il video

Questa mattina a Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato la formazione di Vannacci, definendola di estrema destra xenofoba.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A Lione ucciso un militante di destra: aggredito in strada da attivisti di estrema sinistra; Gli antifà lo massacrano: ragazzo di destra tra la vita e la morte; Francia, attivista di destra pestato dagli antifa: ha solo 23 anni | Libero Quotidiano.it; Antifascisti riducono in fin di vita attivista di destra e strangolano 19enne/ Lione, bufera estrema sinistra.

Antifascisti riducono in fin di vita attivista di destra e strangolano 19enne/ Lione, bufera estrema sinistraLione, antifascisti picchiano e riducono in fin di vita attivista di destra, strangolano 19enne. Video, caos Francia: bufera sull'estrema sinistra ... ilsussidiario.net