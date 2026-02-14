Lione aggredito un militante di estrema destra Accuse alla France Insoumise

Un militante di estrema destra è stato aggredito giovedì sera a Lione, perché si avvicinava a un gruppo di protesta. La lite è scoppiata in strada davanti a un locale, dove il giovane si era fermato per parlare con alcuni passanti. La Francia Insoumise viene accusata di aver alimentato le tensioni, mentre il ragazzo è ora in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Francia «Picchiato a un evento di Rima Hassan»: secondo le femonazionaliste di Nemesis, era parte del loro servizio d’ordine. Ma la polizia non comferma e le telecamere non mostrano l'attacco Francia «Picchiato a un evento di Rima Hassan»: secondo le femonazionaliste di Nemesis, era parte del loro servizio d’ordine. Ma la polizia non comferma e le telecamere non mostrano l'attacco Uno studente vicino a un’associazione di estrema destra cattolica francese è in prognosi riservata dopo un’aggressione subita giovedì sera a Lione. Il dramma ha suscitato una grande commozione nella politica e nei media francesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise La France Insoumise è stato categorizzato come partito di estrema sinistra Il ministero dell’Interno francese ha deciso di equiparare La France Insoumise al Rassemblement National. Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il video Questa mattina a Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato la formazione di Vannacci, definendola di estrema destra xenofoba. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: A Lione ucciso un militante di destra: aggredito in strada da attivisti di estrema sinistra; Gli antifà lo massacrano: ragazzo di destra tra la vita e la morte; Francia, attivista di destra pestato dagli antifa: ha solo 23 anni | Libero Quotidiano.it; Antifascisti riducono in fin di vita attivista di destra e strangolano 19enne/ Lione, bufera estrema sinistra. Antifascisti riducono in fin di vita attivista di destra e strangolano 19enne/ Lione, bufera estrema sinistraLione, antifascisti picchiano e riducono in fin di vita attivista di destra, strangolano 19enne. Video, caos Francia: bufera sull'estrema sinistra ... ilsussidiario.net Se una parte della classe politica ha accolto positivamente la decisione, dopo oltre un anno di pressione, la sinistra radicale della France insoumise ha criticato il ministro per una politica estera basata su una "fake news" facebook La France Insoumise è stato categorizzato come partito di estrema sinistra x.com