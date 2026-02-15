Lindsey Vonn | Seduta nel mio letto rifletto e penso Non ho rimpianti tornerò in cima alla montagna

La sciatrice americana, Lindsey Vonn, dopo aver effettuato la quarta operazione chirurgica all'ospedale di Treviso dice che potrà tornare finalmente negli Stati Uniti e sui social condivide i suoi pensieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio e si è rivolta ai media per la prima volta dopo il grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo.

Lindsey Vonn ha segnalato di aver subito il furto del suo bastoncino a Tarvisio, sottolineando l’importanza di recuperarlo.

