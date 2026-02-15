Lindsey Vonn | Seduta nel mio letto rifletto e penso Non ho rimpianti tornerò in cima alla montagna
Lindsey Vonn ha condiviso i suoi pensieri sui social dopo aver subito la quarta operazione a Treviso, dicendo che presto tornerà negli Stati Uniti. La campionessa americana si trova ora a riflettere nel suo letto, senza rimpianti, e promette di risalire di nuovo in vetta alla montagna. La sua vocazione sportiva la spinge a guardare avanti, nonostante le sfide recenti.
La sciatrice americana, Lindsey Vonn, dopo aver effettuato la quarta operazione chirurgica all'ospedale di Treviso dice che potrà tornare finalmente negli Stati Uniti e sui social condivide i suoi pensieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lindsey Vonn: “Il mio sogno olimpico non è finito come speravo, ma non ho rimpianti”
Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio e si è rivolta ai media per la prima volta dopo il grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo.
Lindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante”
Lindsey Vonn ha segnalato di aver subito il furto del suo bastoncino a Tarvisio, sottolineando l’importanza di recuperarlo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sinner, il messaggio per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio: Ti penso...; Lindsey Vonn, il messaggio emozionante dopo la quarta operazione e la promessa che lascia tutti a bocca aperta; Sinner, il messaggio per Lindsey Vonn dopo la caduta sulla pista Olympia: Ti sto pensando; La straordinaria resilienza olimpica di Lindsey Vonn: l'allenamento col crociato rotto è impressionante.
Lindsey Vonn, il messaggio emozionante dopo la quarta operazione e la promessa che lascia tutti a bocca apertaLindsey Vonn sta pensando già al ritorno. Lo scrive in un lungo post su Instagram dopo aver subito il quarto intervento chirurgico nell'ospedale di Treviso, dove è ricoverata dall'8 febbraio, giorno d ... corrieredellosport.it
Lindsey Vonn pubblica la prima foto dopo la tremenda caduta: Oggi ho avuto la terza operazioneLindsey Vonn ha subito un altro intervento chirurgico. Per la prima volta dopo la tremenda caduta l'americana si mostra su Instagram e ragguaglia sulle ... fanpage.it
Il video di Lindsey Vonn dall'ospedale: «Ho ancora molta strada da fare» x.com
A meno di una settimana dalla terribile caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale: https://fanpa.ge/8yxln facebook