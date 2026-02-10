Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio e si è rivolta ai media per la prima volta dopo il grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo. La campionessa americana ha ammesso che il suo sogno olimpico non si è realizzato come avrebbe voluto, ma ha anche detto di non avere rimpianti. La sua voce è stata chiara e decisa, nonostante la delusione e il dolore ancora visibili.

Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare pubblicamente per la prima volta dal terribile incidente avvenuto durante la discesa libera olimpica sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. La 41enne statunitense, già infortunatasi al ginocchio sinistro il 30 gennaio a Crans Montana, è stata vittima di una brutta caduta venendo portata via in elicottero e dovendo effettuare diversi interventi chirurgici per una frattura complessa della tibia. Dal letto d'ospedale, la campionessa olimpica di Vancouver 2010 ha scritto un lungo post su Instagram: " Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato.

© Oasport.it - Lindsey Vonn: “Il mio sogno olimpico non è finito come speravo, ma non ho rimpianti”

Lindsey Vonn torna a parlare dopo la caduta ai Giochi di Milano-Cortina.

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo.

