Federica Brignone ferma l'intervista e scoppia a piangere | Non ce la faccio davanti a lei

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz. L’atleta italiana ha mostrato grande determinazione, ma durante l’intervista è stata colpita dall’emozione, scoppiano a piangere e si è fermata, incapace di proseguire. Un ritorno significativo per l’azzurra, a quasi un anno dall’incidente, che testimonia la forza e la tenacia di un’atleta tornata a gareggiare con passione.

