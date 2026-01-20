Federica Brignone ferma l'intervista e scoppia a piangere | Non ce la faccio davanti a lei

Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz. L’atleta italiana ha mostrato grande determinazione, ma durante l’intervista è stata colpita dall’emozione, scoppiano a piangere e si è fermata, incapace di proseguire. Un ritorno significativo per l’azzurra, a quasi un anno dall’incidente, che testimonia la forza e la tenacia di un’atleta tornata a gareggiare con passione.

Federica Brignone ha chiuso al sesto posto lo slalom gigante di Kornplatz. Un ritorno in pista da sogno per l'azzurra a 292 giorni dal gravissimo infortunio alla gamba. Al termine della gara la campionessa italiana non è riuscita a proseguire l'intervista scoppiando a piangere.

