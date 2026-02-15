L'imprenditore Mauro Gioacchini disperso nel Lago di Bolsena ricerche in corso

Mauro Gioacchini, imprenditore di 66 anni, è scomparso nel Lago di Bolsena dopo essere sparito dalla zona del Viterbese. Le forze di soccorso stanno scandagliando le acque e le rive del lago, sperando di trovare tracce dell'uomo disperso. Le ricerche si concentrano in un tratto vicino alla località di Marta, dove alcuni testimoni hanno segnalato di averlo visto l’ultima volta.

Sono in corso le ricerche di Mauro Gioacchini, il 66enne scomparso dal Viterbese. I soccorritori perlustrano l'area del Lago di Bolsena, dove si pensa disperso. Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva. Un uomo di 66 anni della zona è scomparso nel lago di Bolsena mentre navigava in canoa. Bolsena – Attivata l'unità di crisi in prefettura mentre vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero scandagliano acqua e riva – L'imprenditore 67enne si era allontanato in canoa