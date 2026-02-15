Limbiate auto prende fuoco mentre viaggia paura a Mombello – VIDEO

Un’auto ha preso fuoco mentre percorreva le strade di Limbiate, nel quartiere Mombello, causando panico tra i passanti. L’incidente si è verificato domenica sera, quando il veicolo ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme improvvisamente, spaventando chi si trovava nelle vicinanze.

